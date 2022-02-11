شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأعلى إيرادًا فى بداية 2022 تحمل المفاجآت.. الصين وكوريا الجنوبية كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المنافسة على قائمة الأعلى إيرادًا خلال عام 2022 مبكرًا، حيث حجز فيلم الرعب "Scream 5" مكانه مبكرًا متصدرًا القائمة، فيما يلعب شباك تذاكر الصين دورًا مهمًا فى ارتفاع إيرادات الأفلام خلال شهر يناير الماضى والمستمر حتى الأسبوع الأول من فبراير الجارى، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالى.

استطاع فيلم الرعب «Scream 5» أن يحتل قائمة الأعلى إيرادا فى شباك التذاكر حول العالم، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 120 مليونا و340 ألف دولار، وذلك منذ طرحه فى 12 يناير الماضى، والفيلم تتشابه فيه الشخصيات بين الشخصيات الجديدة والقديمة من الأجزاء السابقة، كما يؤكد وجود أحداث مثيرة فى تفاصيل قصة الفيلم، وكان صناع الفيلم قد صرحوا قبل ذلك أن الجمهور يجب أن يكون مستعدا لجميع أنواع المفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع Ghostface ويبدأ موجة قتل جديدة.

فيلم «Scream 5» فيلم أمريكى من إخراج مات بيتينيلى أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس فى سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم «Scream 4» الذى صدر عام 2011، والأول فى السلسلة الذى لم يخرجه ويس كرافن، الذى توفى فى عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل فى دور سيدنى بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتينى كوكس فى دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكى ديفيد أركيت فى دور رجل القانون ديوى رايلى، ومارلى شيلتن فى دور جودى هيكس.

حصل فيلم Scream على تقييم وصل إلى 77 % من قبل 239 ناقدا عالميا، و83 % من قبل أكثر من 2500 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه فى دور العرض المختلفة حول العالم، ووصل دور العرض المصرية يوم 20 يناير الماضى.

فى المركز الثانى يأتى الفيلم الصينى Water Gate Bridge، محققا 105 ملايين دولار أمريكى، وذلك بفضل كبير من شباك تذاكر الصين الذى يشكل قوة ضاربة للإيرادات، حيث أصبح شباك تذاكر الصين واحدا من أهم المتحكمين فى دخول الأفلام لقائمة الأعلى إيرادا، وذلك بسبب عدد دور العرض الكبيرة هناك، إضافة إلى شغف وإقبال الجمهور الصينى وكثافته على حضور الأفلام فى دور العرض السينمائية.

الفيلم من إخراج تسوى هارك، ومن تأليف هوانج جيان شين، وبطولة جاكسون يى ومايكل كولتيس، ويعتبر جزءا مكملا لفيلم The Battle at Lake Changjin وهى المعركة التى حملت نفس الاسم خلال الحرب الكورية.

وفى المركز الثالث يأتى Jackass Forever، وهو الفيلم الوثائقى الذى حقق 28 مليونا و700 ألف دولار، وهو عن جونى وفريقه، حيث يقدمون جولة جديدة من العروض الكوميدية المرحة والعبثية والخطيرة.

أما فى المركز الرابع فجاء فيلم The 355، محققا إيرادات وصلت إلى 23 مليونا و719 ألف دولار حول العالم، بعد طرحه بـ3145 دار عرض أمريكية، منذ يوم 7 يناير الماضى، ومن المقرر طرح الفيلم الجديد فى عدد كبير من دور العرض خلال الفترة المقبلة.

وانقسمت الإيرادات بين 14 مليونا و177 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و9 ملايين و542 ألف دولار فى دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم The 355 قصته مستوحاة من كتاب «السحرة» الذى صدر عام 1983، لرولد دال، ويحكى عن قصة مخيفة ومضحكة وخيالية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، يعيش مع بعض السحرة، والعمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

فيلم The 355 من بطولة مجموعة متميزة من الأبطال منهم: جيسيكا تشاستين، ديان كروجر، بينلوبى كروز، جايسون فليمينج، بابلو سكولا، مارسيلو كروز، إدى أرنولد، سيباستيان كابتن فيفيروس، فيديريكو تروجيلو، إدجار راميريز، ليو ستار، سيباستيان ستان، جون دوجلاس طومسون، سيلفستر جروث، جايسون وونج.. ومن إخراج سيمون كينبيرج، وتأليف تيريزا ريبيك. يذكر أن مخرج الفيلم سيمون كينبيرج، كتب وأخرج وأنتج عددا من الأفلام من قبل، وترشح لجائزة أوسكار مرة واحدة عن مشاركته فى إنتاج فيلم The Martian عام 2016.

فى المركز الخامس يأتى فيلم Moonfall بإيرادات تصل إلى 10 ملايين دولار، وهو الفيلم الذى تدور أحداثه بعد أن تضرب قوة غامضة القمر من مداره حول الأرض وترسله للاندفاع فى مسار تصادم مع الحياة التى نعرفها، وقبل أسابيع فقط من التأثير، اقتنعت المسؤولة التنفيذية فى وكالة ناسا ورائدة الفضاء السابقة جو فاولر، أن لديها المفتاح لإنقاذنا جميعا، ولم يصدقها إلا واحد فقط وهو صديقها هاوسمان، وبالتالى سيقوم هؤلاء الأبطال غير المتوقعين بمهمة أخيرة مستحيلة فى الفضاء، تاركين وراءهم كل من يحبونه، فقط ليكتشفوا أن قمرنا ليس كما نعتقد.

‏يدور الفيلم فى إطار خيال علمى وأكشن، ومن إخراج وكتابة رولان إيميريش، وتتولى هالى بيرى واثنان من رواد الفضاء مهمة صعبة لإنقاذ كوكب الأرض بعد أن تعرض القمر لاصطدام قوى من قوة غامضة ليحيد عن مساره حول الأرض ما يهدد بفناء الحياة عليها.

قبل أسابيع قليلة من اصطدام قوة غامضة بالقمر وتعرض كوكب الأرض بالتالى للإبادة، تولت المسؤولة التنفيذية فى وكالة ناسا ورائدة الفضاء السابقة جو فاولر «هالى بيرى» مسؤولية إنقاذ الحياة البشرية على الكوكب، لكنها لم تجد من يؤيدها سوى اثنين من رواد الفضاء اللذين تعاونا معها للذهاب فى مهمة أخيرة مستحيلة إلى الفضاء، تاركين وراءهم أحبتهم، ليكتشفوا أنهم ربما استعدوا لمهمة خاطئة.

شارك فى تأليف الفيلم هارالد كلوسر وسبنسر كوهين، وبطولة هالى بيرى الحائزة على الأوسكار فى 2002 كأفضل ممثلة عن دورها فى فيلم Monster’s Ball، ويشاركها البطولة باتريك ويلسون، جون برادلى، مايكل بينيا، تشارلى بلامر، كيلى يو، ودونالد ساذرلاند.

وفى المركز السادس، جاء فيلم Redeeming Love وهو فيلم الرومانسية والدراما، الذى حقق إيرادات وصلت إلى 8 ملايين و174 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 21 يناير الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم الرومانسية Redeeming Love بين 8 ملايين و174 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و98 ألفا و105 دولارات فى دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Redeeming Love من إنتاج شركة Universal، ويدور استنادا إلى الرواية الأكثر مبيعا من تأليف فرانسين ريفرز، ويعد فيلم Redeeming Love قصة قوية من الحب والمثابرة التى لا هوادة فيها، حيث تصطدم علاقة زوجين شابين بالواقع القاسى لحمى الذهب فى كاليفورنيا عام 1850.

فيلم Redeeming Love من بطولة كل من أبيجيل كوين، توم لويس، فامك يانسن، لوجان مارشال جرين، نينا دوبريف، ليفى بيرش، إريك داين، براندون أوريت، جيمى لى أودونيل، جوش تايلور، ويلى واتسون، ومن إخراج المخرج «ج. كاروسو»، الذى شارك فى تأليف العمل بجانب المؤلف الرئيسى للفيلم فرانسين ريفرز.

فيما جاء بالمركز السابع الفيلم الكورى الجنوبى The Policeman›s Lineage والذى حقق 5 ملايين و384 ألف دولار، وهو من بطولة تشوى وو شيك بطل فيلم «طفيلى» أو «Parasite» الكورى الجنوبى الذى حقق نجاحا كبيرا، وتتجه التوقعات نحو سير The Policeman›s Lineage على خطاه.

الفيلم يستند إلى الرواية اليابانية «دم الشرطى» لجوه ساساكى، حول اثنين من رجال الشرطة يشكلان فريقا للتحقيق فى قضية تقلب قوات الشرطة رأسا على عقب.