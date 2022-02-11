شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تعود بقوة بعد تخطى صدمة فقدان والديها وهذا ما قامت به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت النجمة دنيا سمير غانم تخطى أحزانها على وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، والتي عاشت فيها على مدار الأشهر الماضية منذ مفارقهما الحياة، اذ عادت دنيا إلى مزاولة نشاطها الفنى مجدداً خلال الأسابيع الماضية، وأصبحت تتواجد خلال الأحداث الفنية وكذلك على السوشيال ميديا إضافة إلى عودتها إلى نشاطها الفني كذلك.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، حضرت دنيا سمير غانم مؤتمر اليونيسيف لتجديد تعينها سفيرة للنوايا الحسنة في ديسمبر الماضى، كما صورت اعلان لاحد منتجات التنظيف والذى يتم عرضه على الفضائيات، وبعد ذلك احتفلت بعيد ميلادها والذى جهزه لها زوجها رامى رضوان ودعى كل أصدقائها للاحتفال معها.

وعلى مستوى السوشيال ميديا أصبحت دنيا متواجدة بقوة خلال الفترة الماضية، سواء بمباركة أصدقائها الفنانين على أعمالهم الجديدة أو تقديم النعى للنجوم الراحلين عن عالمنا وكذلك حضور العزاء لتعزية أسرة الراحلين، هذا بالإضافة لخضوعها لجلستين تصوير جديتين ونشرهما على حسابها بموقع انستجرام

أما بالنسبة للأحداث الفنية فشاركت دنيا سمير غانم احتفالية قادرون باختلاف والتي غنت فيها، هذا بالإضافة إلى حضورها حفل توزيع بالسعودية بصحبة شقيقتها إيمى من أجل تسلم تكريم والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وخطفت دنيا وايمى الأضواء وقتها بابتساماتهما وبكائهما على المسرح بعد عرض فيديو تسجيلى لوالديهما الراحلين.

وعلى مستوى العمل تتواجد دنيا في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسلها "عالم موازى" من 15 حلقة والذى تم تأجيل عرضه من العام الماضى، والعمل مقرر استئناف تصوير المشاهد المتبقية فيه خلال الأيام المقبلة، ويشارك في بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال.

كما أصبح فيلمها "تسليم أهالى" مرشح بقوة للعرض في موسم عيد الفطر المقبل، والذى انتهت من تصويره منذ فترة ويسجل البطولة المطلقة الأولى لها في السينما ويشاركها البطولة هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.



دنيا سمير غانم من حفل قادرون باختلاف دنيا سمير غانم من حفل قادرون باختلاف



دنيا سمير من احتفالية عيد ميلادها دنيا سمير من احتفالية عيد ميلادها



دنيا سمير غانم من مؤتمر اليونيسيف دنيا سمير غانم من مؤتمر اليونيسيف



دنيا سمير غانم وايمى من حفل joy awards دنيا سمير غانم وايمى من حفل joy awards



دنيا سمير غانم فى جلسة تصوير جديدة دنيا سمير غانم فى جلسة تصوير جديدة



دنيا سمير غانم فى جلسة تصوير دنيا سمير غانم فى جلسة تصوير