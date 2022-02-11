شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "11:11" فى ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوى.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام مساء غدٍ السبت حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة الـ47 والـ48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية بحضور الفنان حسين فهمي ضيف شرف الدورة وصناع السينما من الفائزين عن أعمال 2020 و2021، والمكرمين بالإضافة إلى حضور أعضاء لجنة التحكيم وهم السيناريست بشير الديك رئيسا وعضوية كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامى المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبد الخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد ابو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني، وعدد من الشخصيات العامة والصناع، وتقدم الحفل الإعلامية آية عبدالحكيم.

وكتقليد لمهرجان الجمعية بعرض فيلم جديد بعد توزيع الجوائز، فسيتم عرض فيلم 11:11 بحضور مخرجه كريم أبو زيد والسيناريست ياسر عبدالباسط ومدير التصوير هاني السعداوي و المونتير رامز عاطف و الموسيقار أشرف الزفتاوي، الفيلم بطولة إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، هند عبد الحليم، ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، ليضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، وكل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة اختيارات غاية في الصعوبة.

والمكرمون هم الفنانة نادية الجندي والفنان محسن محي الدين ومدير التصوير سمير فرج والموسيقار هاني شنودة والناقدة السينمائية ماجدة موريس، وأكد مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس المهرجان عن اختياره مجموعة من صناع السينما حيث يمنحهم المهرجان هذا التكريم اعترافا وفخرا واعتزازا وتقديرا بما قدموه من أعمال بارزة تعد علامة في تاريخ السينما المصرية.

وأضاف "منذ 3 سنوات بدأ المهرجان في تقليد جديد وهو تكريم الرواد من صناع السينما تقديرًا ووفاءً وإحياء لذكراهم وما قدموه من أعمال بارزة ي تاريخ السينما المصرية، وسنكرم هذا العام أسماء الراحلين المخرج والمنتج حلمي رفلة والمخرج أحمد بدرخان والمخرج والمنتج والممثل محمود ذو الفقار، ويتسلمها أحد أفراد عائلة الراحل".