شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تتعاون فى أغنية جديدة مع الملحن مصطفى العسال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملحن مصطفى العسال فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع النجمة جنات فى أغنية جديدة تحمل اسم "اسألني على العنوان" وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة من توزيع محمد العشى وكلمات نور عبد الله، متمنيًا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، وتحمل عددًا من المفاجآت، مضيفًا أن جنات تتميز بصوت قوى وإحساس عالى.

وتعد التعاون الثالث الذى يجمع بين جنات ومصطفى العسال بعد تتر بداية ونهاية مسلسل "شارع 9" الذى يذاع حاليًا من بطولة الفنانة رانيا يوسف ومحمود عبدالمغنى ونيرمين الفقى.

ووضع مؤخرا الملحن مصطفى العسال الموسيقى التصويرية لمسلسل "شارع 9" الذى عرض مؤخرا من بطولة الفنانة رانيا يوسف ومحمود عبدالمغنى ونيرمين الفقى.

وأعرب الملحن مصطفى العسال فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنها تعد المرة الأولى له فى وضع موسيقى تصويرية لمسلسل درامى بالإشتراك مع الموزع محمد العشى، مشيرا أنه سعيد بردود الأفعال التى تلقاها، وإشادات البعض بهذه التجربة الذى يفتخر ويعتز بها ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

وتتعاون النجمة جنات في أغنية تتر بداية ونهاية مسلسل "شارع 9" مع الشاعر حسين مصطفى محرم والملحن مصطفى العسال والموزع محمد العشى، وتتناسب الأغانى مع طبيعة العمل الذى كتبه السيناريست حسين مصطفى محرم.

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، ماجد الشريف، حسام فارس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" قبل عامين، وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.

وكانت آخر أعمال الملحن مصطفى العسال أغنية "هتشتاقوا" التى طرحتها مؤخرا النجمة أنغام وحققت نجاح كبير وهى من كلمات عمرو يحيى وتوزيع عمرو الخضرى.