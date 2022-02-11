انطلاق ورش مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بدأت صباح اليوم الجمعة، الورش الخاصة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثامنة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويشارك في ورشة المخرج خالد الحجر ١٦ مشتركا تم اختيارهم من ٣٥٠ طلب وصلت إدارة المهرجان، وهي تهدف إلى تعليم أساسيات الإخراج السينمائي وتخريج دفعة جديدة من صناع السينما.

كما انطلقت اليوم ورشة الفيلم التسجيلي للمخرج مهند دياب الذي يملك رصيد يزيد عن مائة فيلم قصير وتسجيلي، تقدم للورشة ١٥٠ شخصا وتم اختيار ٣٥ منهم، وهي تهدف إلى تعليم صناعة الفيلم، وتتناول أساسيات اللغة السينمائية لصناعة الفيلم التسجيلي، وكيفية إيجاد الفكرة للافلام التسجيلية وتطويرها، تأملات في جماليات الصورة، وطريقة حكي القصة التسجيلية.

أقيم حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير مساء أمس بسينما مترو، بحضور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمنتج محمد العدل رئيس شرف المهرجان، المخرج عمر عبد العزيز، مدير التصوير سمير فرج، المخرج هاني لاشين، وعدد من صناع السينما والصحفيين والإعلاميين، فيما غاب محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.