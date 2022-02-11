منة حسين فهمي: مش بعرف أمثل.. واتعرض عليّا فيلم "أيام السادات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ردت منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، على أسئلة متابعيها عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع "إنستجرام".

وردا على سؤال "ليه مفكرتيش تمثلي وأنتي والديكي فنانين كبار واتعرض عليكي أدوار ولا لأ؟"؛ قالت: "اتعرض عليّا كتير ومع نجوم كبار من وأنا في المدرسة.. مش بعرف"، موضحة أن من بين تلك الأعمال فيلم "أيام السادات" (2001).

وقال لها متابع: "عايزين نشوفك ممثلة أوي"، فردت: "ما أنا مش بعرف أمثل".

جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين تزوجت من الفنان حسين فهمي، وشكلا معا ثنائيا فنيا حقق نجاحا سينمائيا كبيرا، وأنجبا ابنتهما "منة"، ومن أشهر الأعمال التي شهدت تعاونهما "حافية على جسر الذهب"، "آسفة أرفض الطلاق"، "الدموع الساخنة"، "نغم في حياتي"، "مكالمة بعد منتصف الليل"، و"الحب قبل الخبز أحيانا".