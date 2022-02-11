"أجمد لعيبة في مصر".. مي كساب تنشر صورة مع أبطال "اللعبة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي كساب صورة تجمعها بأبطال مسلسل "اللعبة 3"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة رفقة "مي" كل من أحمد فتحي، هشام ماجد، شيكو، محمد ثروت، وسامي مغاوري.

وعلقت مي على الصورة: "جاهزين، أجمد لعيبة في مصر، اللعبة 3، اللعب مع الكبار".

منصة "شاهد" العارضة للمسلسل من جانبها، كشفت لأول مرة عن موعد عرض مسلسل "اللعبة 3"، ونشرت بوستر العمل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ومدون عليه تاريخ بدء عرضه وهو 20 فبراير الجاري.

وحصدت قناة "MBC مصر"، مؤخرا، جائزة أفضل مسلسل كوميدي عن مسلسل "اللعبة 2"، في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني.