ابنة حسين فهمي وميرفت أمين تكشف عن أعمالهما المُفضلة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منة حسين فهمي عن الأعمال المُفضلة لديها، من الأفلام التي قدمها والدها الفنان الكبير حسين فهمي وكذلك والدتها الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، وذلك في ردها على سؤالين من متابعيها عبر القصص القصيرة في "إنستجرام".

وكتبت منة ردا على سؤال أكتر عمل بتحبيه للفنانة ميرفت أمين: "حافية على جسر من ذهب"، وفيلم "زوجة رجل مهم"، وأجابت على "طب إيه أكتر عمل بتحبيه من أعمال حسين فهمي": "جري الوحوش" و"العار".

جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين تزوجت من الفنان حسين فهمي، وشكلا معا ثنائيا فنيا حقق نجاحا سينمائيا كبيرا، وأنجبا ابنتهما "منة"، ومن أشهر الأعمال التي شهدت تعاونهما "حافية على جسر الذهب"، "آسفة أرفض الطلاق"، "الدموع الساخنة"، "نغم في حياتي"، "مكالمة بعد منتصف الليل"، و"الحب قبل الخبز أحيانا".