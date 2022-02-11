ميس حمدان بفستان زفاف في أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ميس حمدان لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المعارض المخصصة لفساتين العرائس.

ونشرت ميس صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميس في الصور بأكثر من إطلالة، وعلقت: "فستاتين زواج مذهلة لعام 2022".

يُذكر أن الفنانة ميس حمدان، طرحت أغنية "صح صح"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومن إنتاج نصر محروس.

وتعد الأغنية هي ثاني تجارب ميس في الغناء باللهجة الخليجية بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.

يذكر أن أخر أعمال ميس حمدان مسلسل "الفرصة - خارج السيطرة" يشارك في بطولتها إلى جانب حسن الرداد، النجوم: سوسن بدر، محمد شاهين، من إخراج أحمد خالد علي.

وتدور "الفرصة" حول "توفيق"، مدير عام إحدى الشركات الكبرى الذي يعلن عن إجراء مسابقة بين اثنين من موظفيه "هاني" ويجسده حسن الرداد، و"شريف" ويجسده محمد شاهين، لحصول أحدهما على منصب نائب المدير.