"مبقاش يهزني شيء بعدكم".. رنا رئيس تحيي ذكرى رحيل والدها وجدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة رنا رئيس الذكرى الأولى لوفاة والدها وجدها، اليوم الجمعة 11 فبراير.

ونشرت رنا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اليوم الذكرى الأولى لوفاة أغلى اثنان على قلبي، مش عارفة اقول ايه ولا أبدا منين، أنا بشوف ناس بتكتب كلام وبتعرف تعبر وتقول كل حاجة بس للأسف كان نفسي أكون بعرف أكتب اللي حساه أو حتى أقوله بس مش بعرف يمكن من كتر الكلام وعدم الترتيب الداخلي، أو يمكن من عدم تصديقي للوقت والوجع اللي عمال بيزيد كل يوم أكثر! أو من كتر كرهي للأيام اللي بتعدي وأنا مش مستوعبة انها بتعدي وأنا واقفة عند نفس اليوم بس بتيجي حاجة جواية تقولي أطمني فبطمن عليهم".

وأضافت: "مبقاش يهزني شيء بعدكم وكأن كل شيء باهت وليس له طعم ولون، آه بعمل كل حاجة وعايزة أكون زي ما أنتم دايمًا بتتمنوا أكون بس أنتم دايمًا جوايا وحواليا في كل لحظة سواء كانت حلوة أو وحشة مش بتفارقوني".

وتابعت: "اللهم أرحمهم وأسكنهم فسيح جناتك اللهم أجعل ذكراهم معمورا بالخير واجعلهم من المستبشرين بجنات النعيم، ويبقى الحب الذي لا ينتهي حتى وإن رحل تتسارع الأيام ولا يتسارع النسيان، كأن الرحيل كان بالأمس، بكره هيعدي ٣٦٥ يوم وهما في أحضان قبرهم، اللهم إنهم جاءوا ببابك فجد عليهم بعفوك وإكرامك وجود إحسانك، اللهم إن أبي وجدي عاشوا طيبيين ورحلوا طيبين يارب طيب منزلتهم، اللهم إني اشتقت لروح لن ترجع أبدا ولن يأتي مثلها أحد ولن يعوض مكانها أحد، اللهم أرحمهم وأغفر لهم اللهم أنت أعلم بما فعل غيابهم بي، هذا اليوم الذكرى الأولى لرحيلكم لقد فارقتم الحياة جسدًا وظلت روحكم باقية في كل مكان وبقيت ذكرياتكم عالقة في أذهاننا وحاضرة في حياتنا، لكم الحنين ودعوات السنين، لكم السلام والاشتياق".

واختتمت رنا تعليقها: "لقد بكت عيني على فراقكم حتى كادت أن تبيض من الدمع كما ابيضتْ عينا يعقوب حزنا على فراق يوسف، سيظل لساني يلهج باسمكم وينادي ويدعو إليكم في كل ثانية يا أغلى الغالين رحمكم الله وغفر لكم وجعلكم من سكان جنَّة النعيم ورفاق سيدنا محمد صلَّ الله عليه وسلّم. لقد فارقتوني وتركتم وراءكم مكانًا يضج بالشوق والمشتاقين. سأظل افتخر بكم طوال حياتي".