ديانا كرزون تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ديانا كرزون لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت :"أعظم النعم في الحياة راحة البال، إن شعرت بها فأنت تملك كل شئ".

من ناحية أخرى، أحيت ديانا كرزون حفلا غنائيا في مدينة دبي الإماراتية يوم 14 ديسمبر الماضي، وسط حضور جمهورها.

وقدمت المطربة الأدرنية خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها، وسط تفاعل جمهورها، من بينها: "هو مين، انساني ما بنساك، صعب، فرحتنا، هيدا الحكي، الدنيا بتضحك، قد الكون، مش مسموح" وغيرها من الأغاني.

وطرحت ديانا كرزون أغنية "لفلفني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.