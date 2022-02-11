هبة عبدالغني بعد إطلاق "وادي الجن2": قلقانة من رد الفعل على "جميرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة هبة عبدالغني عن سعادتها بعرض الجزء الثاني من مسلسل "وادي الجن" وذلك عبر إحدى المنصات الإليكترونية؛ وخاصة بعد عام من عرض الجزء الأول من العمل إلذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه؛ إذ بدأ عرض الجزء الثاني من العمل أمس الخميس الموافق 10 فبراير .

وقالت هبة في بيان صحفي الجمعة، إنها كانت تنتظر عرض المسلسل بفارغ الصبر، خاصة بعد أن ظل المتابعين يسألون عن الوقت الخاص بالجزء الثاني والذي يضم عددا كبيرا من الفنانين الشباب، مشيرة إلى أنها تقدم في العمل شخصية مختلفة عليها تماما لم تقدمها من قبل .

وكشفت هبة عن طبيعة شخصيتها في مسلسل "وادي الجن 2"، إذ تقدم شخصية "جميرة"، الساحرة التي تعد حلقة الوصل بين عالمي الجن والإنس والتي تسعى في الجزء الثاني من المسلسل للسيطرة على هذا العالم عن طريق أحد أبناء الجن نفسه، معبرة عن قلقها من ردود الفعل حول دورها في المسلسل، ومتمنية أن ينال إعجاب الجميع، فيما وجهت الشكر لكل صناع المسلسل المشاركين فيه.

مسلسل "وادي الجن" تم عرضه بالعام الماضي 2021، وتدور أحداثه حول رحلة استكشاف يقوم بها مجموعة من الشباب لأحد الكهوف بالصحراء وعن طريق حادث؛ ينكشف أمامهم عالم آخر موازي يعيش فيه قبائل من الجن في صراع، ومع سير أحداث العمل تتكشف الكثير من الحقائق عن عالمي الجن والإنس .

العمل بطولة مجموعة كبيرة من النجوم والشباب، منهم: خالد كمال، يوسف عثمان، ليلى زاهر، رؤى شنوحة، حمزة العيلي، حسن مالك، محسن منصور، وسينتيا خليفة، هنا داوود، هند رضا، وفراس سعيد، تأليف محمد هشام عبيه ومنة إكرام وعمر خالد ومن إخراج حسام الجوهري.