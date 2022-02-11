عمر فتحي.. أصيب بالعصب الحائر وعانى قلبه من الإجهاد وخادمته خانت ثقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجم حقق نجاحات كبيرة وتوهج اسمه في سماء الفن، عُرف بوجهه المبتسم دائما وصوته المرح، عاش بيننا 34 عامًا تقريبا، إلا أن أغانيه وأعماله الفنية رغم مرور أكثر من 35 عامًا على رحيله مازالت تحظى بإعجاب الجمهور، هو ألفة جيله الفنان الراحل عمر فتحي، الذي يحتفل محبوه اليوم بذكرى ميلاده 11 فبراير.

عمر غادر عالمنا في 28 ديسمبر عام 1986 بعد صراع مع مرض رفض الاستسلام له لكنه لم ينجح في التغلب عليه، وفي تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" حكى شقيقه أحمد عبدالمنعم، طبيعة مرضه الذي تسبب في أن يغادر عالمنا مبكرا: "قبل وفاته أصيب عمر رحمة الله عليه بالعصب الحائر بوجهه، مما استلزم الراحة الكاملة مع جلسات كهرباء وعلاج طبيعي بأمر الأطباء، وشفاه الله".

يروي عبدالمنعم، أن شقيقه كان يمنح كل وقته للعمل، وكان المطرب المُفضل للعائلات لإحياء حفلات الزفاف، حتى أن بعضهم كان يؤجل فرحه ليتناسب مع مواعيده ويحييه هو، الأمر الذي تسبب في إجهاده، وانعكس على حالة القلب، فاضطر للسفر إلى أمريكا لإجراء فحوصات طبية، يضيف "وهناك نصحوه بتركيب دعامات للقلب، إذا عاودته الآلام مرة أخرى، عندما عاد لمصر أحس أنه رجع إلى طبيعته، وأجهد نفسه مرة أخرى بالغناء ووافتة المنية".

ويُرجع كثيرون السبب في وفاته إلى موقف أثر عليه، وأعاد إليه أزمته الصحية، عندما اكتشف أن الخادمة التي كانت تعمل عنده ووثق فيها، وكان يساعدها وأولادها، خانت الأمانة، وعن هذه القصة قال شقيقه لـ"مصراي": "كانت هناك سيدة تعمل بالمنزل، وقد وثق عمر بها فترة طويلة من الزمن، وفي إحدى المرات وهو نائم أحس أن هناك أحد خارج باب الشقة، ونظر وإذا بها السيدة تخبئ أشياء بصندوق القمامة، سرعان ما اكتشف الأمر ووجد أشياء خاصة تُسرق من المنزل، فكانت لحظة فوران وثورة لثقته ومساعدته لها بصفة مستمرة هي وأولادها، وعاودته الأزمة وفاضت روحه قبل وصول الطبيب".

عمر فتحي ولد في فبراير عام 1952، اسمه الحقيقي محمد عبدالمنعم وهو الابن الثاني لأسرة تكونت من خمسة أبناء، وتعود أصوله لمحافظة الأقصر، من أشهر أغانيه "ابسط يا عم"، "على ايدك"، "على سهوا"، "على فكرة"، "مش قلتلك".