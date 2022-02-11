كأنها مشاهد «هوليوودية».. تمرين لرجال الإطفاء يتحول لعملية إنقاذ حقيقية (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 4:48 مساءً

تحوّل تمرين لرجال الإطفاء في ولاية ميسوري الأميركية الى عملية إنقاذ حقيقية خلال ثوانٍ، وذلك بعدما رصد الفريق شخصين بحاجة للمساعدة.

اليكم التفاصيل في الفيديو المرفق:

وفي مشاهد أشبه بأفلام “هوليوود”، سارع فريق الإنقاذ الى سحب الشخصين بعدما انكسر الجليد تحتهما عندما كانا يركضان على سطح بحيرة متجمدة.

وهكذا تحوّلت عملية التمرين الروتينية الى مهمة حقيقية. وتمكن رجال الاطفاء من انقاذ الشخصين في غضون دقائق.