شكرا لقرائتكم خبر عن فى عز البرد خلع ملابسه.. شكرى سرحان عملها قبل هنيدى ودهن جسمه زيت.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضطر نجوم الفن أحيانًا إلى مخالفة أحكام الطقس والطبيعة فيرتدون ملابس خفيفة فى الشتاء أو ثقيلة فى الصيف بحكم المشاهد التى يؤدونها، ويتحملون البلل تحت المياه إذا كانوا يجسدون مشهدًا يقتضى سقوط أمطار.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان الكبير شكرى سرحان والذى قام ببطولة فيلم "رنة الخلخال"، وكان يجسد فيه دور فران، وتصادف تصوير الفيلم فى عز الشتاء، وكان المشهد يقتضى أن يعرى شكرى سرحان نصفه الأعلى وهو يعمل داخل الفرن ويظهر وهو يتصبب عرقًا من جهد وحرارة الفرن، وهو ما لم يكن ممكنًا أن يحدث بشكل طبيعى خلال برودة الجو، فقام المخرج بدهن جسد شكرى سرحان بالزيت حتى يظهر لامعًا وكأنه يتصبب عرقًا.

وهكذا فعلها شكرى سرحان قبل الفنان الكوميدى محمد هنيدى الذى ظهر فى فيلم "وش إجرام" محاولاً أن يقلد أبطال رياضات كمال الأجسام ، فدهن جسمه بزيت الطعام فى مشهد كوميدى.

وكان شكرى سرحان وهو يجسد هذا المشهد من فيلم رنة الخلخال مفترض أن يحمل مريم فخر الدين التى تشاركه البطولة على ذراعيه، واضطرت الفنانة الكبيرة إلى تغيير الجلابية التى ترتديها فى هذا المشهد أكثر من مرة بسبب تلوثها بالزيت أثناء البروفات، حتى أنها أصيبت بالضيق، وهنا حاول شكرى سرحان التخفيف عنها قائلاً: "ياستى معلشى، انتى بتقدرى تغيرى الجلابية ، إنما أنا هجيب منين دراعين تانيين أغير بيهم دراعاتى اللى اتخدلوا دول".