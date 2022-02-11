شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع فى صورة أمام المرمى بطريقة أبو جبل حارس المنتخب.. ويعلق: alaski والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل الفنان على ربيع مع متابعيه على موقع إنستجرام على طريقة حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك أبو جبل، وذلك من خلال صورة له وهو يقف حارس مرمى، وعلق عليها بكتابة: Alaski.



على ربيع

وذلك فى إشارة للقب أبو جبل الذى اشتهر به فى بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت فى الكاميرون، وهو: "جاباسكي"، وما أن نشر ربيع الصورة حتى تفاعل معه متابعيه.



ربيع على انستجرام

من ناحية أخرى، أوضح محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، الكثير من الأمور الشائكة التي ارتبطت باسمه في الأيام الأخيرة، بعد تألقه مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع الزمالك.

وأكد أبو جبل أنه لم يتواصل مع مسئولى النادي الأهلي بشكل نهائي خلال الفترة الماضية، وذلك مع اقتراب نهاية عقده مع الزمالك، وقال أبو جبل في تصريحات لبرنامج "معكم منى الشاذلي": لم يحدث أي تواصل بيني وبين الأهلي في الفترة الأخيرة بشكل نهائي، وليس لدى أى مشكلة أن أجلس بديلاً للشناوي في المنتخب مرة أخرى إذا كان المدرب يرى أن هذا لمصلحة الفريق، وأشكر هيفاء وهبي على متابعتها لي وأشكرها وأقول لها بالتوفيق".

وكشف محمد أبو جبل، عن موقفه من التجديد للقلعة البيضاء، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك، وقال أبو جبل في تصريحات لبرنامج "معكم منى الشاذلي": "لم أحسم موقفي من التجديد للزمالك بعد، ولم أكن أحب الحديث في هذه النقطة لكن عمري ما ساومت الزمالك على فلوس، عندما رحلت عن النادي في 2014 تنازلت عن مبلغ كبير جداً لأرحل ولم أطالب بها لأن الزمالك اسم كبير وهو من صنع اسمي وشخصيتي، وكنت متأكد أنني سأعود للنادي من جديد وبالفعل عدت بعد اللعب مع سموحة".