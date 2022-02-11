شكرا لقرائتكم خبر عن آل باتشينو يرقص فى شوارع بيفرلى هيلز على أغانى هاتفه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم العالمي آل باتشينو أثناء استمتاعه بوقته وهو يرقص على نغمات أغنية يسمعها من هاتفه، وذلك خلال سيره في شوارع بيفرلى هيلز، مثلما ظهر خلال مجموعة من الصور رصدتها عدسات المصورين وفقًا لتقرير موقع الديلى ميل الأخير حول النجم الذى يبلغ من العمر 81 عامًا.

ويعتبر الممثل العالمي آل باتشينو أحد أكثر النجوم شهرة حول العالم لما له من نجومية كبيرة ومسيرة فنية طويلة جعلت كثيرون يروه بمثابة أفضل ممثل فى العالم.

من ناحية أخرى حصل النجم العالمي آل باتشينو، على إشادة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعد ظهوره المميز وعودته للسينما الإيطالية بفيلم House of Gucci، مع النجمة العالمية ليدي جاجا، والمخرج ريدلي سكوت.



باتشينو

وظهر العراب، في التريلر الرسمي لفيلم House of Gucci، بشكل مميز على عادته في الدراما الإيطالية، حيث سيلعب دورا مميزا في قصة اغتيال ماوريتسيو جوتشي، بجوار جاجا التي ستلعب دور زوجة ماوريتسيو السابقة التي اتهمت بقتله، وأدينت بتدابير الاغتيال بعد هجرها وزواجه من سيدة أصغر منها سنا، حيث قضت 18 عاما في السجن، وحصلت على لقب الأرملة السوداء قبل إطلاق سراحها في 2016.



ال باتشينو

ونشرت جاجا مؤخرا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا بمناسبة انتهاء فيلمها الجديد House Of Gucci ، وظهرت في الصور وهي تضرب بقبضتيها قبضة مخرج الفيلم ريدلي سكوت، وفي الفيلم ستظهرالفائزة بجائزة الأوسكار بدور باتريسيا ريجياني، الزوجة السابقة لوريث جوتشي "ماوريتسيو جوتشي"، الذي تم توظيف قاتل محترف لقتله في منتصف التسعينيات.



ال باتشينو