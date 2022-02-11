شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يكشف عن مشاعره أثناء انتظار حفيد من ابنته كاثرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف الممثل العالمي أرنولد شوارزنيجر خلال لقاء تليفزيوني له مع جيم كاميل عن كونه يشعر بسعادة غامرة خلال تلك الفترة لا بسبب عمل فنى جديد، ولكن لكونه سيصبح جداً خلال الفترة المقبلة، إذ ينتظر حفيداً من ابنته كاثرين.

وأضاف خلال المقابلة الذى نقلها موقع الديلى ميل خلال تقرير، أنه لا يعرف جنس طفل الابنة الحامل كاثرين إلى الآن، ولا يسأل حول الأمر مكتفياً بقوله : "لدي كثير من مشاعر السعادة".



ارنولد

من ناحية أخرى كشف الممثل العالمى أرنولد شوارزنيجر قبل أيام عن بوستر ترويجى لعمل جديد سيطرح تحت اسم Zeus، من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور إنستجرام، ولم يكشف الممثل العالمى عن ماهية العمل، إلا أنه أكد وصوله في فبراير المقبل، دون الكشف عن أى معلومات أخرى حول العمل.

ومن خلال البوستر الترويج ظهر شوارزنيجر مرتديًا زي إله الرعد اليوناني "Zeus"، وعلق على الصورة قائلاً: "قريبًا في فبراير 2022".

وعلق ابنه جوزيف بينا مازحًا: "يا إله السماء، من فضلك بارك بلدي اليوم".

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، اسم شوارزنيجر غير مدرج للظهور في أي عمل عالمى يحمل اسم Zeus على موقع IMDB.