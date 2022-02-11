شكرا لقرائتكم خبر عن Dune يحصد 10 ترشيحات أوسكار و11 بافتا.. تعرف على الفيلم حاصد الترشيحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم Dune أن يحصد 10 ترشيحات لجائزة الأوسكار للعام 2022، فيما رشح أيضًا لـ11 ترشيحًا لجائزة البافتا، وهو واحد من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي وإليكم كل ما يجب أن تعرفه عن الفيلم.

يدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

وتصل مدة فيلم Dune إلى ساعتين و35، كما شارك فيلم Dune في مجموعة من المهرجانات العالمية المختلفة قبل وصوله لدور العرض الأمريكية منهم Toronto International Film Festival.

ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد Dune، جنبا إلى تيموثى شالاميت، أوسكار إسحاق، زندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ديف باتيستا، جيسون موموا، بابس أولوسانموكون، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

قررت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة Dune منح الضوء الأخضر لجزء ثان من العمل السينمائي الذي حقق إيرادات ضخمة في مختلف دول العالم منذ عرضه خلال الأسابيع الماضية، حيث حقق 399 مليون دولار أمريكى.