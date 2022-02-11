شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفل عيد الحب فى جزر البهاما بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفلاً غنائيًا بمناسبة عيد الحب، فى الفترة من 12 إلى 16 فبراير فى جزر البهاما فى مدينة ميامى بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن سلسلة الحفلات التي تجمع عددًا من نجوم الغناء خلال نفس الفترة، وتقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها جمهورها.

وتستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

وأحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفلاً غنائيًا فى ليلة رأس السنة والتى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك".

وأشعلت نانسى الحفل بباقة من أغانيها المميزة التى تألقت بها طوال مشوارها الفنى منها: "مين ده اللى نسيك"، "سلامات"، "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات"، بالإضافة إلى "إنت مصري" التى أشعلت المزيد من أجواء الإثارة، وغيرها مما قدمتها بناء على رغبة الجمهور.

تخلل الحفل صعود المطرب والملحن محمد رحيم على خشبة المسرح بجوار نانسى التى من جانبها قدمته للجمهور، وأشارت إلى أنهما سبق أن تعاونا معا فى أغنية "الدنيا حلوة".