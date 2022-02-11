شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشيحات الأوسكار.. بنرشحلك 5 أفلام حلوة لـ"الويك إند" من فئة أفضل فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عملاً سينمائيًا كل أسبوع تقريبًا، لكن يمكنك أن تبحث طويلاً حتى تجد عملا جيدًا تشاهده فى عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ومن خلال هذا التقرير، نرشح لك 5 أفلام من الأعمال المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم، والتى يمكنك الاستمتاع بمشاهداتها قبل معرفة الفيلم الفائز في حفل جوائز الأفلام الأضخم المقرر إقامته في 27 مارس المقبل.

"Belfast"

فيلم Belfast يدور حول صبى صغير وعائلته من الطبقة العاملة، الذين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية، في أواخر الستينيات، ويقوم كل من كايتريونا بالف، جيمي دورنان، سياران هيندز، جودي دينش، كولين مورجان، زيتون تينانت، لارا ماكدونيل، كونور ماكنيل، جيرارد حوران، ببطولة فيلم الدراما والرومانسية الجديد Belfast، الذى قام بتأليفه وإخراجه كينيث برانا.



Belfast

"CODA"

في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة روبي الطفلة الوحيدة التي تستطيع السماع في عائلتها، وبينما يتعرض عمل العائلة في مجال الصيد للعديد من المخاطر، تُصبح روبي مشتتة ما بين رغبتها في اتباع حلمها بمجال الموسيقى وبين عائلتها التي تحتاجها.



CODA

"Don't Look Up"

تدور أحداث فيلم Don't Look Up، في قالب من الغموض واﻹثارة حول اثنان من علماء الفلك يحاولان تحذير الجميع على الأرض من قدوم نيزك عملاق سيدمر الكوكب في غضون ستة أشهر، والفيلم بطولة جينيفر لورانس وليوناردو ديكاربو، وميريل سترب، ومجموعة كبيرة من نجوم هوليوود.

"Drive My Car"

هو فيلم درامي ياباني شارك في تأليفه وإخراج ريوسوكي هاماجوتشي عام 2021 ، استنادًا إلى القصة القصيرة التي تحمل الاسم نفسه لهاروكي موراكامي من مجموعة قصصه القصيرة لعام 2014 "رجال بلا نساء"، تم اختياره للتنافس على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2021.



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"Dune"

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.