شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان ينفصل عن زوجته ويعيش قصة حب جديدة فى "دايمًا عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم مصطفى شعبان خلال أحداث مسلسله الجديد "دايمًا عامر" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، دور دور مستر عامر وهو مشرف اجتماعى في مدرسة، منفصل عن زوحته ولديه منها ابن ويحدث العديد من المواقف بينهما، ومع توالى الأحداث يدخل في قصة حب جديدة مع ميرنا نور الدين التي تعمل مٌدرسة في نفس المدرسة.

مسلسل "دايما عامر" وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.

ويناقش مصطفى شعبان فى المسلسل مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة ويضع حلول لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، ويعود فيه للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحا سويا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله، مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.