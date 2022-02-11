شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ينعى الموجى الصغير: قدم إبداعات موسيقية لكثير من المطربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة ببالغ الحزن والأسي الملحن الراحل الموجي الصغير بعد أن قدم إبداعات موسيقية لكثير من المطربين وهو ابن القدير الراحل محمد الموجي، داعين من الله أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه ولأهله الصبر والسلوان.

وحرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الديم وزيرة الثقافة الموسيقار على نعى الموجى الصغير الذى غيبه الموت فجر اليوم، وقالت إن الراحل تميز بشخصية فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله شكلت جزءًا من الرصيد الإبداعى الموسيقى فى مصر والوطن العربى، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

الموجي الصغير ملحن وموزع موسيقي مصري، اسمه بالكامل الموجي محمد أمين محمد الموجي، ولقب بالموجي الصغير، ولد عام 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980، وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي "اليتيم"، وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليضع اﻷلحان لعدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: "القلب وما يعشق"، "حالة تلبس"، "الرجل يحب مرتين"، "هارب من التجنيد"، كما لحن لعدد كبير من النجوم على رأسهم سميرة سعيد ومحمد الحلو.