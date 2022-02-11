شكرا لقرائتكم خبر عن منة حسين فهمى تكشف أسرار محاولة التخلص من حياتها وعدم تمثيلها وحلم الأمومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منة حسين فهمي عن العديد من الأمور حول حياتها الشخصية خلال حديث خاص إلى متابعيها أثناء الرد على أسئلتهم عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، إذ أجابت عن كل ما يتعلق بها من أسئلة حول سبب عدم دخولها عالم الفن رغم كونها ابنة ثنائى من أهم النجوم، بالإضافة إلى إقدامها على التخلص من حياتها في وقت من الأوقات، وحالتها الاجتماعية حاليًا.

وتطرقت منة حسين فهمى، للحديث أيضًا عن علاقتها بالفنانة هنا الزاهد، زوجة الفنان أحمد فهمى، رغم أن الأخير كان زوجها في وقت من الأوقات، وكشفت منة عن أسرار كل هذه الأسئلة للجمهور من خلال إجاباتها على "إنستجرام".



منة حسين فهمى فى صورة

وفى أحد أبرز الأسئلة، أوضحت منة حسين فهمى، محاولتها التخلص من حياتها في سن 24 عامًا، لتفاجئ متابعيها ردًا على سؤال من متابعيها أنها بالفعل اتخذت هذا القرار خلال هذا السن بالتحديد، وأضافت ردًا على سؤال آخر بشأن سر عدم دخولها عالم التمثيل، وقالت: "ما بعرفش أمثل، ومعنديش الجرأة".



منة ترد على حلم الأمومة

كما تطرقت للحديث عن علاقتها مع الفنانة هنا الزاهد رغم كونها زوجة طليقها، فقالت إنها تعرفت عليها عن طريق أحمد فهمي، كما وصفتها بأنها صديقتها، في حين وصفت شهد رمزى، طليقة أحمد فهمى الأولى، بأنها عائلتها.



منة حسين على انستجرام

كما تطرقت إلى أبرز الأعمال التي تحبها لوالدتها، وقالت "حافية على جسر الذهب" و"زوجة رجل مهم".



منة عن اعمال والدتها



منة حول التمثيل وفيلم ايام السادات



منة على انستجرام حول معرفتها على هنا الزاهد

هنا الزاهد علي انستجرام حول علاقتها بـ هنا وشهد

واستكملت بشأن التمثيل، كاشفة عن أنها كانت ستمثل فى فيلم "أيام السادات"، وأيضاً ردت بحسم حول حالتها الإجتماعية حالياً، مؤكدة أنها "مطلقة"، كما تطرقت إلى حلم الأمومة، وقالت إنها فى الوقت الحالي تحلم بالفعل أن تكون أماً.