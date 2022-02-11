شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة الراحل الموجى الصغير تعلن تأجيل مرسم الدفن لظروف طارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة غنوة الموجى، تأجيل مواسم دفن شقيقها الراحل الموجي الصغير الموجي محمد أمين والتي كان مقررًا اقامتها بعد صلاة عصر اليوم الجمعة من مسجد السلام في مدينة نصر، حيث كتبت على حسابها بموقع "فيس بوك": "نظرًا لظروف طارئة ستؤجل صلاة الجنازة لأخي الموجي الصغير وسنوافيكم بموعد آخر".



تأجيل جنازة الموجى الصغير

وحرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الديم وزيرة الثقافة الموسيقار على نعى الموجى الصغير الذى غيبه الموت فجر اليوم، وقالت إن الراحل تميز بشخصية فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله شكلت جزءًا من الرصيد الإبداعى الموسيقى فى مصر والوطن العربى، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

الموجي الصغير ملحن وموزع موسيقي مصري، اسمه بالكامل الموجي محمد أمين محمد الموجي، ولقب بالموجي الصغير، ولد عام 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980، وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي "اليتيم"، وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليضع اﻷلحان لعدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: "القلب وما يعشق"، "حالة تلبس"، "الرجل يحب مرتين"، "هارب من التجنيد"، كما لحن لعدد كبير من النجوم على رأسهم سميرة سعيد ومحمد الحلو.