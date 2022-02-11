شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب البريطانى سيل ومغنية البوب Naïka فى السعودية 17 و24 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة العلا في السعودية المزيد من الحفلات الغنائية والتي تتناسب مع أغلب الأذواق لمطربين محليين وعالميين في قاعة مرايا الشهيرة كأكبر مبنى مغطى بالمرايا العاكسة في العالم.

وقد قدمت مرايا 8 عروض موسيقية حية من فنانين محليين وإقليميين وعالميين لزوار العلا، حيث بدأت حفلاتها منذ أكتوبر 2021 وذلك قبل إطلاق موسم لحظات العلا مع مهرجان شتاء طنطورة الثالث والذي انطلق في 21 ديسمبر 2021، ويلي هذه الحفلات حفل المطربة العالمية أليشيا كيز اليوم الجمعة 11 فبراير 2022.

وأعلن اليوم عن حفلين موسيقيين جديدين، حيث سيكون الحفل الأول عرض المغني البريطاني "سيل" والحائز على العديد من جوائز "جرامي أواردز"، كما باعت أغنياته أكثر من 30 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم في 17 فبراير 2022 وستكون هذه هي المرة الأولى للمغني في العلا.

ركز "سيل" في مشواره الفني على هدف إبداعي واحد للتعبير عن تجربة الحب الكاملة من خلال أغانيه، وقد اشتهر بصوته الفريد من نوعه وكتابته للأغاني الكلاسيكية، وقد حقق نجاحًا عبر تقديم العديد من أنواع الموسيقى. كما أن أداءه الصوتي السلس لأغاني مثل "Crazy" و "Kiss from a Rose" قد دعم من مكانته كمطرب مميز، وعلى مر السنين زاد تأثيره على الساحة الفنية من خلال مجموعة واسعة من الموسيقى المحببة والتي زادت من شهرته.

أما في 24 فبراير، ستصعد المطربة العراقية الشابة رحمة رياض على خشبة مسرح مرايا إلى جانب نجمة البوب ​​العالمية الصاعدة Naïka. كما وتشارك Naïka علي المسرح وهي فنانة متعددة المواهب، فهي مغنية لموسيقى البوب العالمية وكاتبة أغاني، ولها العديد من الأغاني.