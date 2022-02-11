هاني شاكر عن الموجي الصغير: قدم إبداعات موسيقية لكثير من المطربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وكذلك أعضاء مجلس إدارة النقابة، ببالغ الحزن والأسى، الملحن الموجي الصغير، الذي غادر عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 فبراير.

وجاء في بيان صادر عن النقابة "ينعي الفنان هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس إدارة النقابة ببالغ الحزن والأسي الملحن الراحل الموجي الصغير، بعد أن قدم إبداعات موسيقية لكثير من المطربين وهو ابن القدير الراحل محمد الموجي، داعين من الله أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه ولأهله الصبر والسلوان".

كانت الدكتورة غنوة الموجي أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" خبر الوفاة، وكتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله".

الموجي الصغير اسمه الحقيقي الموجي محمد أمين محمد الموجي، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي، ملحن وموزع موسيقي ولد في عام 1951، ووضع الموسيقى التصويرية وألحان عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، بينها: القلب وما يعشق، حالة تلبس، الهاربة إلى الجحيم، اللعب بالنار، الرجل يحب مرتين.