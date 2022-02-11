عرض الوثائقي "تمساح النيل" للمخرج نبيل الشاذلي في سينما زاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يُعرض فيلم تمساح النيل للمخرج نبيل الشاذلي في سينما زاوية وذلك يوم السبت 12 فبراير المقبل، في تمام الساعة 7 مساءً، ويتبع العرض حلقة نقاشية مع مخرج الفيلم تديرها المخرجة ماجي مرجان، وقد حظي الفيلم بعرضه العالمي الأول في إطار فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويكشف الفيلم عن علاقة الصداقة القوية بين سباح القرن المصري عبد اللطيف أبو هيف وصديقه القديم نبيل الشاذلي، والذي جمع له أهم المقابلات معه ومع الآخرين ومواد أرشيفية ثمينة. ويتتبع الفيلم رحلة عبداللطيف أبو هيف بدايةً من مدينة نشأته الإسكندرية مرورا بكندا والسفر حول العالم. لم يكن عبداللطيف أبو هيف معروفًا فقط بقدرته الخارقة كسبّاح، بل أيضًا بإنسانيته وشخصيته الساحرة.

عن المخرج نبيل الشاذلي

بعد حياة مهنية طويلة في مجال الاستثمار والتمويل بكندا والسياحة بمصر، بدأ نبيل الشاذلي عمله في السينما ١٩٩٠ مع شركة أفلام مصر العالمية كمنتج منفذ على الأفلام الأجنبية في مصر. عمل كمنتج منفذ في العديد من المشاريع الهامة مع صانعي أفلام مشهورين عالميًا مثل يوسف شاهين (المهاجر)، سبايك لي (Malcom X)، مايكل هانيكي (Benny's Video)، ميشيل جافراس (Rimbow for Rimbaud، ميشيل جولدمان (أم كلثوم)، كارين ويسترلاند (God bless her)، رضوان الكاشف (عرق البلح).