درة في إطلالة شتوية أنيقة مع زوجها.. والجمهور: قمر والملكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة درة متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور لها برفقة زوجها المهندس هاني سعد، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة، وعلقت عليها: "عودة إلى هذا اليوم مع حُبي".

لتنهال عليها التعليقات الإيجابية من جمهورها، ومن بينهم الفنانة السورية جومانا مراد، التي قالت: "بحبكم أوي ربنا يحفظكم"، لترد درة: "وإحنا بنحبك أوي أوي إنتي وربيع".

وجاءت تعليقات الجمهور على إطلالة درة، على النحو التالي: "منورين مثل القمر"، "جميلة"، "الملكة"، "قمر حبيبتي"، "منورة يا غالية"، "جمالك وحلاوتك مش موجودين غير في هوليوود، وانتي معانا في مصر وبرضوا مش عارفين نستغلك صح.. لسه عندك كتير أوي".

يذكر أن فيلم "الكاهن" لدرة يعرض بالسينمات حاليًا، ويشاركها البطولة: حسين فهمي، إياد نصار، حنان سليمان، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، وأحمد فؤاد سليم، الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.