هالة صدقي تُطعم الجمال "بقسماط".. وصديقتها: "دراعي هيروح وهتاكلني" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هالة في الفيديو من داخل سيارتها وبمجرد أن رأت جِمالا في الشارع قامت بإطعامها "بقسماط" عن طريق صديقتها "جيجي".

وعلقت هالة على الفيديو: "أعرفكم بجيجي صاحبتي وحبيبتي وأختي وضحيتي في الحياة، كل سنة وأنتي طيبة وتدمري الكورونا".

ويظهر صوت صديقتها وهي تعبر عن خوفها من الجمل، معلقة "دراعي هيروح، استني يا هالة هتاكلني، عمري ما شفت جمل بياكل بقسماط، هكلم وزير الداخلية ينقذني"، لترد هالة "وماله يا ماما فداها، البنت التانية دي خجولة عندها كرامة بلاش تجرحي الجمل وترميله البقسماط على الأرض".

ومن ناحية أخرى حضرت الفنانة هالة صدقي حفل توزيع جوائز joy awards، التي أقيمت يناير الماضي، بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشهد الحفل حضور نجوم من مختلف أنحاء العالم، بينهم: جون ترافولتا، كاظم الساهر، ليلى علوي، إليسا، وليد توفيق، هاني شاكر، محمد سعد، نانسي عجرم، نادين نسيب نجيم، وآخرين.

يذكر أن آخر مشاركات هالة صدقي الفنية، كان مسلسل "ليه لأ"، بطولة: أمينة خليل، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، طارق السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.