ظروف طارئة تؤجل صلاة الجنازة على الموجي الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الدكتورة غنوة الموجي، شقيقة الموسيقار الراحل الموجي الصغير، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 فبراير، تأجيل صلاة الجنازة على جثمانه.

وكتبت غنوة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "نظرا لظروف طارئة ستؤجل صلاة الجنازة لأخي الموجي الصغير وسنوافيكم بموعد آخر".

كانت الدكتورة غنوة الموجي، أعلنت خبر وفاة شقيقها الموسيقار الموجي الصغير، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي، وكتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله".

الموجي الصغير اسمه الحقيقي الموجي محمد أمين محمد الموجي، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي، ملحن وموزع موسيقي ولد في عام 1951، ووضع الموسيقى التصويرية وألحان عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، بينها: القلب وما يعشق، حالة تلبس، الهاربة إلى الجحيم، اللعب بالنار، الرجل يحب مرتين.