في ذكرى وفاة علاء ولي الدين.. حكاية المسك الأحمر لكفنه ورحيله في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الـ19 على وفاة الفنان الكوميدي الكبير علاء ولي الدين، الذي رحل عن عالمنا في 2003.

قدم علاء ولي الدين للفن ما يقرب من 140 عملًا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.

ونعرض لكم في هذه السطور معلومات وحكايات عن الراحل علاء ولي الدين:

- ولد علاء ولي الدين في 11 سبتمبر عام 1963، في القاهرة.

- عمل كمساعد للمخرج نور الدمرداش.

- عام 1999 رشحه المخرج شريف عرفة لبطولة فيلم "عبود على الحدود" وحقق الفيلم نجاحا كبيرا.

- شارك في 23 فيلما بأدوار ثانوية وقدم 3 أفلام و3 مسرحيات كبطل مطلق، وفي التليفزيون تألق في 9 أعمال درامية منها "الدنيا حظوظ، علي الزيبق، أنت عامل إيه".

- بدأ بأدوار صغيرة في العديد من الأعمال منها: "آيس كريم في جليم"، "الإرهاب والكباب"، "المنسي"، "النوم فى العسل".

- شارك في مسلسلات: أصل وخمس صور، بحار الغربة، وأنت عامل إيه، أقوى من الطوفان، الزيني بركات، أنا اللي أستاهل، حكايات مجنونة، العائلة، سر الأرض".

- شارك في فوازير: "أعلام هند وبانيليا"، "كنز الكنوز"، "إحنا فين".

- كشف الفنان علاء مرسي، في حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر" المعروض عبر (إم بي سي)، عن علاقته بالفنان الراحل، مؤكدا: "وفاة علاء ولي الدين كسرتني، ورحيله يوم العيد أحزن كل بيت في مصر".

- وقال مرسي: "علاء ولي الدين كان بيأكلني 28 سندوتش كبدة، مرة ركبنا أتوبيس وهو وقع، وكان لازم أقومه ولكن جاتلي هيستريا ضحك والناس اتفرجت علينا".

- وحكى الفنان علاء مرسي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار": "علاء طلب مني وأنا مسافر عمرة، أجيبله مسك أحمر، وعندما رجعت وأعطيته له أخرج كفنه وقالي المسك للكفن بتاعي".

- وأضاف: "من المواقف التي لا تنسى مع علاء ولي الدين، أني كنت أمرُ بضائقة، وفوجئت بعلاء يتصل بي، وقالي اذهب للبيت وصلي ركعتين وادعو الله بدعاء معين للفرج، وبالفعل فرجها الله عليا بعدها على طول، علاء كان بيمثل أخ كبير ليا أنا وهنيدي وأشرف عبدالباقي".

- أثناء تصوير فيلم "عربي تعريفة" رحل الفنان الكوميدي في 11 فبراير 2003، إثر إصابته بغيبوبة سكر وارتفاع في ضغط الدم.