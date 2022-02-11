ياسمين صبري تكشف عن اعجابها بالراحل مصطفى محمود وتنصح بقراءة كتبه

كتب امير فتحي في الجمعة 11 فبراير 2022 03:50 مساءً - عبرت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن مدى اعجابها بالكاتب الراحل مصطفى محمود، وقامت بترشيح عدد من الكتب التي قرأتها وأثرت في شخصيتها وذلك أثناء مشاركتها في “سبيس” عبر تويتر

كما نصحت ياسمين الراغبين في القراءة أن يبدأوا بكتب مصطفى محمود والتي وصفته بأنه شخص أصيل وعاش في المستقبل

كما نصحت ياسمين الراغبين في القراءة أن يبدأوا بكتب مصطفى محمود والتي وصفته بأنه شخص أصيل وعاش في المستقبل

تابعت ياسمين معبرة عن مدى حبها لمصطفى محمود وقالت “لو عاوز تبدأ بالقراءة ابداوا بكتب مصطفى محمود كتبه سهلة وسلسة واسلوبه ممتع هتلاقي نفسك بترتقي وانت بتسمعه”

وعن الكتب التي قامت بترشيحها للقراءة هم

-كتاب “الأحلام” لمصطفى محمود: وهو صادر عام 1992 ويدور حول الأحلام وتفسيرها من الجانب العلمي والنفسي والفلسفي ايضًا كذلك عددا من المحاور الأخرى مثل الحب، القلق، الوهم



-كتاب “الله والأنسان” لمصطفى محمود: وهو صادر عام 1955 ويضم مجموعة مقالات للدكتور مصطفى محمود، يدور الكتاب حول بحث الإنسان عن الخلاص والسعادة

-كتاب “the body keeps the score” للكاتب بيسل فان دير كولك: الكتاب يدور حول الشفاء من الصدمات والتقنيات التي يمكن لها المساعدة في ذلك مثل اليوجا والتأمل