شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد يوسف يعلن وفاة شقيقته نبيهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج خالد يوسف، وفاة شقيقته نبيهة، حيث كتب على حسابه بموقع "فيس بوك": "أختي الحبيبة نبيهة في ذمة الله.. اللهم أسكنها فسيح جناتك بعفوك وكرمك.. اللهم اجعل الاستجابة لدعواتنا لها بالرحمة من نصيبها".



خالد يوسف

وتأتى وفاة شقيقة خالد يوسف بعد عام تقريبًا من فقدان شقيقه صلاح الذى رحل عن عالمنا في مارس الماضى، وتم دفنه بمقابر الأسرة بإحدى قرى مدينة كفر شكر بالقليوبية، حيث تقدم خالد يوسف وقتها الصفوف فى صلاة الجنازة كما تلقى عزاه أيضاً في كفر شكر مسقط رأسه

وأكد خالد يوسف مؤخرًا خلال لقائه مع الاعلامى عمرو أديب في برنامج "الحكاية" إنه كان لديه دعم شعبى كبير خلال فترة تواجده خارج مصر الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن كل من تأثر بالحملة التى أثيرت ضده، لم يكن يعرفه جيداً،

وأضاف يوسف خلال اللقاء: "مئات الآلاف كانوا بيرسلوا رسائل يومية خلال عامين ونصف، وهناك قطاع كبير كان عارف إنى ضحية مؤامرة، وكلهم بيحبونى، أنا مرتكبتش جريمة أو عليا عار علشان أخاف أرجع، بس كل الحكاية أن الحملة كانت ممنهجة وكبيرة على أى إنسان والضرب كان من كل الاتجاهات، وأنا راجع وأنا رافع راسى اللى حصل كان ضريبة دفعتها لمواقف أنا خدتها فى حياتي".

وقال: "لما كنت فى باريس، كان خطابى هادئ أكتر من خطابى وأنا فى مصر، أنا عملت العكس، لأنه مينفعش أكون باكل كافيار وأروح أحرض ناس على النزول وأنا مش هاخسر حاجة، وأنا لما أحب أعارض أجى مصر وأعارض، لأن اللى عاوز ياخد موقف يجب أن يكون مستعداً أن يدفع ثمنه".

وتابع: "فى نجاحات للدولة لا يستطيع جاحد أن ينكرها، ملفات كتيرة زى ملفات ليبيا وفلسطين وغيرهم، الإدارة المصرية تعاملت بكفاءة شديدة فيهم، لكن أنا رجل اشتراكى، وأنا منحاز لفكرة البسطاء والفقراء، من أيام ما كان عندى 11 سنة، عينى على الفقراء هل اتحسنت أحوالهم ولا لا؟ أنا لو لمست إنجاز فى العدالة الاجتماعية أنا هطلع أتكلم عنه وأشيد به، ولما كنت بلاقى حاجة منورة كنت بطلع أشيد بيها وأنا فى قلب المعارضة".