شكرا لقرائتكم خبر عن بتأكلهم بقسماط.. هالة صدقى تطعم 3 جمال على الطريق فى نزهة مع صديقتها "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هالة صدقى بشكل دائم محبيها ومتابعيها على موقع "إنستجرام"، تفاصيل هواياتها وأنشطتها اليومية من حبها للرسم والجلوس على شاطئ البحر، وغيرها الكثير من التفاصيل، إلا أنها مؤخرًا كشفت عن أمر آخر من واقع فيديو ظهرت فيه بصحبة صديقتها أثناء ركوبهما السيارة، وذلك بعدما ظهرت فيه وهي تحث صديقتها على إطعام الجمال المتواجدة في الطريق، إذ ظلا لفترة من الوقت وهما يطعموهم.

وظهر خلال الفيديو حرص هالة صدقى، على منح الجمال أكبر قدر من الطعام الذى كان عبارة عن "بقسماط" متواجد معهما في السيارة، ومزاحت هالة صديقتها مثلما بدا خلال الفيديو الذى التقط فى وقت سابق، إذ أن صديقتها حالياً تعاني من كورونا، حسب ما اتضح فى رسالة هالة صدقى لصديقتها، فى التعليق على الفيديو، والتى قالت فيها: "اعرفكم بچيچي صاحبتي وحبيبتي واختي وضحيتي في الحياه ، كل سنه وانتي طيبه وتدمري الكورونا".



هالة صدقى على انستجرام

وكانت الفنانة هالة صدقى شاركت متابعيها قبل أيام على موقع إنستجرام بفيديو أبرزت فيه حبها للبحر، والرسم فى آن واحد، من خلال رسمة لسيدة اثناء رسمها منظر طبيعى، وعلقت بكتابة: "أجمل لوحة فنية، بحب الرسم جدًا جدًا الرسم بيطلع كل الطاقات السلبية اللي عندك حتي لو ما بتعرفش ترسم، جرب"، كما تحدثت هالة صدقى خلال الفيديو بقولها: "أكتر مكان بحب أكون فيه، وأمنيتى بيت خشب على البحر بس".

من ناحية أخرى بدأت الفنانة هالة صدقى تصوير مشاهدها في مسلسل "فاتن أمل حربى" مع نيللي كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، حيث تجسد هالة دور موظفة في الشهر العقاري وهى زميلة نيللي كريم في العمل، الذى تعود به إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العامين الماضيين.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين.