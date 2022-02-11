ابنة وائل جسار الشابة تخطف الانظار في احدث ظهور مع والدها

كتب امير فتحي في الجمعة 11 فبراير 2022 02:56 مساءً - خطفت الشابة الحسناء ماريلين جسار، إبنة الفنان اللبناني وائل جسار، الانظار بعد مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها برفقة والدها، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وأسرت ماريلين وائل جسار القلوب بإطلالتها مع والدها، فانتشرت هذه اللقطة بكثافة بين روّاد الإنترنت الّذين اثنوا على جمالها.

وكان “وائل جسار” قد نشر، في وقت سابق، عبر حسابه على “إنستجرام” أحدث صورة تجمعه بإبنته الكبري «مارلين» حيث لاقت الصورة إعجابًا كبيرًا من قبل متابعيه وأصدقائه.

يُشار إلى أن جسار تجمعه علاقة مميزة بعائلته وبزوجته ميراي مقدسي التي عاش معها قصة حب مميزة، حيث يحرص على نشر صور لعائلته في المناسبات المميزة. وكان وائل قد نشر قبل فترة صورة لعائلته خلال احتفالهم بيوم ميلاد ابنه حيث تمنى له العمر الطويل وكتب: “حبيب قلبي يا روحي انت ان شاءالله بينعاد عليك مية سنة “.