شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ولى الدين يكشف قصة شخصية "جواهر" التى قدمها بفيلم الناظر.. فى ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان الكوميدى علاء ولى الدين، اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير، وهو أحد نجوم الكوميديا المصرية الذى استطاع أن يضفى حالة من البهجة والسعادة على جمهوره من خلال أعماله الفنية جعلت شعبيته كبيرة في قلوب محبيه، ولا ننسى أبدًا أحد أعماله الهامة وهى فيلم "الناظر"، الذى قدم خلاله 3 شخصيات أساسي وهى الأب والأم والأبن واستطاع أن يتقن الثلاثة شخصيات بأداء تمثيلى بارع.

دور الأم يعتبر كان من أصعب الشخصيات التي ظهر بها الفنان علاء ولى الدين وهى شخصية "جواهر" التي ارتبطت بذهن المشاهدين بسبب حالة الكوميديا النابعة من هذه الشخصية، وكشف علاء ولى الدين في إحدى اللقاءات التليفزيونية قصة تجسيده لهذه الشخصية من فيلم "الناظر" وكيف استطاع أن يغير صوته في كل شخصية.

وقال علاء ولى الدين، أثناء كتابة فيلم الناظر، جلست مع المؤلف أحمد عبد الله، والمخرج شريف عرفة، وسألت من سيقوم بدور جواهر وتفاجئت برد شريف عرفة بيقولى انت اللى هتعمل دور جواهر، وترددت في البداية لتأدية دور جواهر، ولكن عرفة أكد لى أن جواهر مش هتكون شخصية السيدة الكاريكاتورية المكررة، ولكنها ستكون على طبيعتها الخاصة وقمنا بأداء بروفات كثيرة لتحديد الشكل والصوت المناسب للشخصية.

وتابع علاء ولى الدين، مصمم العرائس رحمي رحمه الله، هو من صمم شخصية جواهر، حيث صمم شكل جسد سيدة مصرية بالأسفنج، ولما لبستها تحولت فاجأة إلى جواهر وكتير اوى من الجمهور لما شافنى بعد الفيلم قالولى ان جواهر تشبه امهاتهم أو خالاتهم وانها سيدة مصرية أصيلة وموجودة بالمنازل.

وأضاف علاء ولى الدين، شخصية جواهر من أصعب الشخصيات التي قدمتها في مشوارى الفني، وكان من الصعب تغيير الصوت لأنى كنت اواجه صعوبة في الاستمرار بنفس الصوت لفترة طويلة، وبعدها أعود لصوتى الطبيعى لتجسيد شخصية صلاح، وأقوم بتغيير الصوت بنبرة قاسية حتى أجسد شخصية الأب.