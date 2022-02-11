شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية لـ منة عرفة وزوجها بعد 10 أيام من إصابتهما بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود المهدى، زوج الفنانة منة عرفة، تحسن حالتهما الصحية بعد 10 أيام من إصابتها بفيروس كورونا ونقل منة إلى المستشفى التي كانت تعانى من الفيروس بشكل أكبر حيث كتب عبر خاصية استورى حسابه بموقع إنستجرام: "الحمد لله ابتدينا نتحسن من كورونا وشكرًا لكل واحد دعالنا دعوة من قلبه".



تحسن حالة منة عرفة الصحية

وكان المهدى قد كشف تطورات الحالة الصحية لزوجته منة عرفة الأسبوع الماضى وكتب على فيس بوك:"ربنا يشفي كل مريض يارب بجد، محدش يستهتر اليومين دول انا ومنة كنا بطلنا ناخد الاحتياطات زي كل الناس، وهيا تعبت جامد وأنا وأهلها واتعدينا، كورونا بجد التعب صعب اوي وربنا يحمي كل واحد بجد خلو بالكم احنا شباب هنستحمل بس الأهل مش هيقدروا بالذات الناس الكبيرة وادعلونا لو سمحتوا".

وأعلنت منة عرفة إصابتها هى وزوجها محمود مهدى وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا أول فبراير الجارى، مؤكدة أن الموضوع صعب للغاية، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء لها ولأسرتها بالشفاء العاجل، حيث نشرت صورة لها بالكمامة على فراش المرض، عبر ستورى حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "الحمد لله دائما وأبدا، أنا وماما والبيت كله ومحمود.. إيجابى كورونا، كلنا تعبانين جدا، ادعولنا الموضوع طلع صعب أوى.. ربنا يشفى كل مريض".

وسبق وأكدت أكدت الفنانة منة عرفة خلال لقائها مع تليفزيون ”الخليج 365”، أن شخصية "مروة" التي جسدتها في حكاية "حلم حياتى" ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا"، الذى عرض مؤخرا على قنوات dmc، كانت صعبة عليها جداً بسبب التفكك الأسرى، ولديها معاناة خاصة مع أهلها وتربيتها بشكل خاطئ، بخلاف تفاصيلها وحياتها مع "خديجة" التي تجسدها الفنانة مايان السيد.

وكشفت منة عرفة عن أول لقاء جمع بينها وبين مخرجة العمل ياسمين أحمد كامل قالت: "أول ما ياسمين شافتنى قالتلى قومى اغسلى وشك والضوافر تتشال ومفيش ميكب تانى.. وأنا عايزاكى تمثلى"، لافتة إلى أن ياسمين مخرجة العمل جعلتها تبكى بسبب أنها شعرت بالمسئولية وتفاصيل الشخصية اتجاه العمل وتحضيراتها للعمل بشكل مفصل وبسيط، مؤكدة أن المخرجة كان لديها "تارجت" محدد ونجاح تصل له، مؤكدة أن المخرجة ياسمين أحمد كامل هى العمود الفقرى لنجاح القصة في المسلسل.