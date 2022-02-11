شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب واجب.. ميل جيبسون يساعد شابًا على الطريق فى إصلاح إطار سيارته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، للنجم العالمي ميل جيبسون، حيث ظهر النجم وهو يصلح إطار سيارة متوقفة لشاب مكسيكي في الطريق، كما تبادل الثنائي أطراف الحديث، ورد عليه ميل جيبسون بشكل مرح للغاية.

ويظهر النجم العالمي وهو يساعد أحد الشباب في ملء إطارات سيارته بالهواء بعدما تعطلت في الطريق، حيث يُظهر الشاب وجهه المبتهج أمام الكاميرا، ويقول لمتابعيه، إنه "يحصل على المساعدة من صديقه ميل جيبسون"، وشارك أحد مستخدمي "تويتر"، الفيديو، وكتب في التعليق عليه: "لا أعتقد أنه يمكنني تجاوز هذا الفيديو لـ ميل جيبسون وهو يساعد شابًا مكسيكيًا في ملء إطارات سيارته، بينما ناقش أيضًا كم هو رائع أن يكون وحيدًا، وهدد مازحا بسرقة الرجل".



ميل جيبسون يساعد الشاب فى إصلاح سيارته

يأتى هذا فيما سبق وكشفت عدة مواقع أجنبية عن صور للنجم ميل جيبسون من أحدث أفلامه المنتظر عرضها قريبًا، حيث بدا بلوك مميز خلال العمل الذى يظهر فيه بشخصية رجل غريب الأطوار بشكل كبير، ويعانى من الإدمان وفقًا لما أكدته تلك التقارير حول دوره في فيلم Last Looks.

من ناحية أخرى وقع الاختيار على الممثل العالمى ميل جيبسون، لإخراج الفيلم الجديد Lethal Weapon 5، العمل الذى سيكون من إنتاج شركة Warner Bros، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".