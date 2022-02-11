قصة مشادة بين عايدة رياض ومحرم فؤاد: "عملت مجنونة وقالي لمي هدومك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة عايدة رياض، إن فترة زواجها من الفنان الراحل محرم فؤاد، كان لا يحبذ فكرة نزولها للعمل، إلا أنها بعد فترة أصرت وهو وافق لتعود للتمثيل وتشارك في بطولة عدد من الأعمال الفنية.

وتابعت في حوارها مع برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر: "وقت تصوير مسلسل المال والبنون، كنت قد عدت للعمل بكثافة سينما ومسرح، أغادر المنزل في الصباح وأعود الثالثة والنصف فجرًا، ومحرم كان يتضايق، وأنا لم أعد قادرة على رفض العمل والابتعاد عن التمثيل (لما صدقت)، كنت أعود للمنزل في وقت متأخر أجده عصبي وأدخل وأنا خائفة، لأجده يقول لي إن المنزل ليس بنسيونا، وفي يوم قبل نزولي في الحادية عشرة صباحا لتصوير مشاهدي في (المال والبنون) وجدته يرفض وبشدة مغادرتي للمنزل".

وأضافت عايدة "دارت بيننا مشادة كلامية، وأصر هو على عدم نزولي، فبدأت أعمل مجنونة وأمسكت بزجاجات المياه الغازية وقذفتها، فقال لي: (لمي هدومك)، وبالفعل جمعت في الحقيبة ما تمكنت من ملابس، وذهبت متأخرة على التصوير ساعتين، ليسألني المخرج مجدي أبو عميرة عن السبب، فقلت له: هتطلق بسبب المال والبنون".

جدير بالذكر أن الفنانة عايدة رياض تزوجت من الفنان محرم فؤاد، وقضيا معا عدة سنوات، وأشارت أنه وعدها قبل الزواج بتقديم عدة أفلام غنائية استعراضية معا، الأمر الذي لم يتحقق.

"المال والبنون" قُدم في جزئين من بطولة أحمد عبدالعزيز، حسين فهمي، حمدي غيث، يوسف شعبان، عبدالله غيث، وائل نور، عبلة كامل، زيزي البدراوي، رجاء حسين، صلاح رشوان، إبراهيم يسري، شريف منير، جيهان نصر، حنان ترك، فايدة عبدالغني، فايزة كمال، هادي الجيار، سيد زيان، ومجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابة وقتها.