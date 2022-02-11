فيلم وحيد ظهر فيه الموجي الصغير بشخصيته الحقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تجربة سينمائية وحيدة شارك فيها الموسيقار الموجي الصغير، خلال مشواره الفني، هي فيلم "بنات في ورطة" للمخرج أحمد السبعاوي.

الموجي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 فبراير 2022، ظهر في الفيلم بشخصيته الحقيقية، ملحن اسمه الموجي، يتعاون مع الشخصية التي تلعبها الفنانة منى عبدالغني، وهي مطربة في بداية المشوار.

"بنات في ورطة" سيناريو وحوار فيصل ندا، إخراج أحمد السبعاوي، بطولة صلاح السعدني، جلال فهمي، سلوى خطاب، إبراهيم يسري، رشيدة، بثينة رشوان، نادية رفيق، عطية عويس.

تدور أحداث الفيلم حول 5 صديقات تتورط 4 منهن في إخفاء سر مقتل الخامسة، ويُصاب شقيقها الكبير بأزمة نفسية ويعالج بسببها لفترة طويلة في أحد المستشفيات قبل أن تتحسن حالته ظاهريا، ويخرج ليقرر الانتقام من الأربعة وإنهاء حياتهن.