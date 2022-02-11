ياسمين صبري تنشر صورا جديدة.. وتعليقات الجمهور: "قمر ومنين الأسورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصور بإطلالة أنيقة من داخل أحد المطاعم.

وحرص عدد كبير من متابعيها على التعليق على أحدث ظهور لها، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "قمر منور ما شاء الله"، "ملكة جمال قلبي"، "قمري"، "منين الأسورة بسرعة"، "جورجينا"، "جمالك جمال مش عادي"، "جمال مش طبيعي".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وأعلنت مؤسسة لندن العربية عن ترشيح اسم الفنانة ياسمين صبري سفيرة مبادرة "أطلق لها العنان".

ونشرت ياسمين صبري بوستر المبادرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "أطلق لها العنان".

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها "شغل عصابات"، أولى بطولاتها المطلقة في السينما.