الموجي الصغير.. ناشد وزارة الصحة لهذا السبب ووضع ألحانا لفوازير نيللي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الدكتورة غنوة الموجي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 فبراير، عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، خبر وفاة شقيقها الموسيقار الموجي الصغير، وكتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله".

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الموجي الصغير:

- هو نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي.

- اسمه الحقيقي محمد أمين محمد الموجي.

- ولد عام 1951.

- أصيب بفيروس كورنا في مارس الماضي.

- أجرى جراحة قسطرة قلب إثر معاناته من ضيق في الشريان الأورطي، منذ عامين تقريبًا.

- أعلنت غنوة الموجي ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجي، شفاء شقيقها الملحن محمد أمين الموجي الشهير بـ الموجي الصغير من فيروس كورونا، وذلك 31 مارس الماضي.

- وكان ناشد الفنان الراحل الموجي الصغير، وزارة الصحة، سرعة الموافقة على تقارير سفره للعلاج في الخارج، لإجراء عملية قسطرة في القلب.

- وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المعروض على فضائية "النهار"، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أنه تواصل مع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لإنهاء أزمته المرضية: "لازم في أقرب وقت أعمل عملية تركيب صمام في القسطرة وتكلفتها مليون جنيه، لاني ممكن في أي وقت أموت".

- وأضاف: "أرقد حاليا في أحد المستشفيات بقالي 20 يوما في انتظار لجراحة دقيقة بالقلب، وأتمنى الدولة توافق علاجي على نفقتها الخاصة".

- يذكر أن الراحل الموجي الصغير وضع الموسيقى التصويرية لعدة أعمال سينمائية وتليفزيونية أبرزها "اللعب بالنار، الهاربة إلى الجحيم، الرجل يحب مرتين"، الاشتراك في وضع ألحان فوازير عالم ورق ورق وفوازير عجايب صندوق الدنيا للنجمة الاستعراضية نيللي.