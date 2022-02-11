وزيرة الثقافة عن الموجي الصغير: أعماله شكلت جزءًا من الرصيد الإبداعي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالديم وزيرة الثقافة الموسيقار الموجي الصغير الذي غيبه الموت فجر اليوم الجمعة 11 فبراير، وقالت إن الراحل تميز بشخصية فنية متفردة.

وتابعت في بيان صحفي أن أعماله شكلت جزءًا من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته .

يُذكر أن الموجى الصغير ملحن وموزع موسيقي، اسمه الموجي محمد أمين محمد الموجي، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980، وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي "اليتيم"، وعمل في الكويت كمدرس موسيقي لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليضع اﻷلحان لعدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتليفزيونية.