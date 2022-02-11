صورة قديمة للموسيقار الموجي الصغير يتسلم تكريم عن ألحانه بـ"عالم ورق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجاح كبير حققه الموسيقار الموجي الصغير وكل من عملوا في فوازيز "عالم ورق ورق" التي عُرضت في رمضان 1990، للدرجة التي استحق معها تكريمه من وزير الإعلام آنذاك صفوت الشريف، والكاتب الراحل ممدوح الليثي.

الموجي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 فبراير، كان قد نشر عبر حسابه منذ فترة، صورة قديمة للحظة استلامه للتكريم، متذكرًا إياها ومعلقا "الموسيقار الموجي الصغير يتسلم شهادة تقدير عن ألحانه في فوازير (عالم ورق ورق) للنجمة الاستعراضية نيللي من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف والأستاذ ممدوح الليثي عام 1990".

جدير بالذكر أن الموجي الصغير هو نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي، الذي أنجب من زوجته أم أمين 6 أبناء، هم "أمين، الموجي الصغير، يحيى، ألحان، أنغام وغنوة".