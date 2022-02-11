أحمد داود: أصبت بصدمة بعد نهائي كأس الأمم الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان أحمد داود عن حزنه الشديد من هزيمة المنتخب المصري، أمام نظيره المنتخب السنغالي، في مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال داود، خلال لقائه وزوجته الفنانة علا رشدي في برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة وقناة "نجوم F.M": "أنا بحب الأهلي طبعا، بس الموضوع بيبقى مختلف لما بيكون مباراة لمصر أكتر من أي نادي، أنا جالي صدمة بعد المباراة النهائية".

وأضافت علا رشدي: "أولادي حبو الكورة، وبقوا يلبسوا ملابس الرياضة".

وتابع داود "إن شاء الله أنا متفائل بالفريق، وياخدو البطولة اللي جاية".

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، عبر راديو "نجوم إف إم" وقناة "نجوم Tv"، ويتم استضافة نخبة من أشهر وأهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي مع المذيعة إنجي علي.

ويشارك الفنان أحمد داود في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي"، المسلسل بطولة آسر ياسين، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، وهو من تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.

المسلسل تدور أحداثه حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.