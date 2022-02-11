"متجوزتش أحمد بدير عشان مش شقي".. حقيقة تصريح منسوب لعايدة رياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة عايدة رياض إن هناك الكثير من الشائعات التي خرجت عليها طوال مشوارها الفني، من بينها شائعة زواجها من الفنان أحمد بدير، مؤكدة أن هذا لم يحدث على الإطلاق.

وتابعت في حوار أجرته مع برنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر: "كل اللي حصل إننا عملنا مسرحية (جوز ولوز) قعدت 4 سنين بنجاح جامد، وبعدين سنتين تلاتة في (تكسب يا خيشة)، كنا ثنائي ناجح".

ونفت عايدة أن يكون بدير هو من منعها من المشاركة في بطولة فيلم "البحر بيضحك ليه" مع الفنان محمود عبدالعزيز، موضحة "كنت تعاقدت بالفعل على بطولة الفيلم، بعد الانتهاء من مسرحية (جوز ولوز)، وبدأنا بروفات لمسرحية جديدة أنا وأحمد بدير في القاهرة، والفيلم كان يحتاج مني التواجد في الأسكندرية 20 يوما، ومن المفترض أن نفتتح العرض بعد 10 أيام، كان صعب التوفيق بين العملين، وقررت الاعتذار عن الفيلم، لكن حزينة لهذا القرار الآن لأن السينما تاريخ، في النهاية لم يكن نصيبي".

وحول حقيقة تصريح منسوب لها أنها لم تتزوج من بدير لأنها تحب الرجل الشقي، وهو ليس كذلك، قالت عايدة "يمكن أكون قلته مقصدش من وراه حاجة يعني، بس مفيش حد في الدنيا مش بيحب الرجل الشقي، لكن برضه مش دي المقاييس اللي عشانها تحبي الراجل، بتحبيه عشان مميزاته".

عايدة رياض فنانة استعراضية شاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات والمسرحيات والأفلام، وكان أخر أعمالها في رمضان 2021 مسلسل "اللي مالوش كبير" في دور والدة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.