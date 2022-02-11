إيرادات الخميس.. "الجريمة" يحافظ على الصدارة و"الكاهن" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "تماسيح النيل"، "معالي ماما"، "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "11:11"، و"حامل اللقب"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الخميس 10 فبراير إيرادا بلغ مليونا و357 ألفا و407 جنيهات، موزعة على النحو التالي..

الجريمة

احتل فيلم "الجريمة" صدارة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 423 ألفًا و814 جنيها.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

حامل اللقب

وذهب المركز الثاني لفيلم "حامل اللقب" بعد تحقيقه 404 آلاف و103 جنيهات.

حامل اللقب فيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، وأحمد فتحي، وعماد رشاد، ومحمد سلام، ومحمد ثروت وليلى عز العرب ودنيا ماهر، إخراج هشام فتحي.

من أجل زيكو

وجاء في المركز الثالث فيلم "من أجل زيكو" محققًا 339 ألفًا و969 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

11:11

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم "11:11"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 80 ألفًا و163 جنيها.

"11:11" تأليف ياسر عبدالباسط، إخراج كريم أبو زيد، بطولة إياد نصار، غادة عادل، محمد الشرنوبي، معتز هشام، هند عبدالحليم، إنجي المقدم.

تماسيح النيل

حصل على المركز الخامس فيلم "تماسيح النيل"، بعد تحقيقه 57 ألفًا و961 جنيها.

"تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنى، سوزان نجم الدين.

معالي ماما

وفاز بالمركز السادس فيلم "معالي ماما"، وقُدرت إيراداته بـ33 ألفًا و684 جنيها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، إخراج أحمد نور.

قمر 14

في المركز السابع يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 11 ألفًا و480 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

الكاهن

وحصل على المركز الثامن فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 6 آلاف و233 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.