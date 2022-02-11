بالفيديو.. عايدة رياض: محرم فؤاد عصبي وضربني بلندن ضرب مجانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حكت الفنانة عايدة رياض قصة زواجها من الفنان محرم فؤاد، والذي استمر لعدة سنوات، مرجعة سبب تأخرها فنيا إلى الفترة التي قضتها معه، إذ كان يرفض عملها بالفن، رغم وعوده السابقة على الزواج بأنه سيقدم عدة أفلام غنائية استعراضية معها.

وتابعت في برنامج كلام الناس المعروض على قناة MBC مصر: "لم أجد أي شيء بعد الزواج من وعوده، وقضيت حوالي 7 أو 8 أعوام، ولم أنجب فكنت أشعر بالملل، خاصة وأنني دخلت الفن في عمر الثانية عشرة، والفن في دمي وأعيش في نفس الوقت مع فنان".

وأشارت إلى أن في بداية الزواج لم تشعر بالملل، أنها عاشت أجواء صناعة الأغنية في منل محرم، والتقت بالموسيقار بليغ حمدي، الشاعر صلاح جاهين، والكاتب بهجت قمر، وغيرهم من المحلنين والكتاب "كنت أستمتع جدا جدا بهذا الجو".

وعن عصبية الفنان محرم فؤاد وغيرته عليها، حكت عن موقف تعرضت له في لندن، وقت سفره للعمل هناك، موضحة أن في بداية انتقالهم هناك لم تكن شقته بها تليفون فكانت تأتيهما المكالمات على تليفون جار مطرب تونسي، وفي يوم عاد محرم متأخرا من العمل ودخل لينام، فوجدت جارهما يطرق الباب ليبلغها بأن هناك شخص يريد أن يتحدث إليها، وذهبت لتجديد صديق حبيب سابق لها، يحدثها عنه من جديد ويلومها على تركها له وزواجها من محرم، في تلك اللحظة كان محرم قد دخل غرفة نوم الجار ليستمع للمكالمة كاملة، ويثور بعدها، ويكون نصيبها "علقة ساخنة"، متابعة "محرم اكتشفت انه عصبي، وقلت كلمتين ضايقوا محرم، اتعصب وضربني ضرب زي المجانين".

وتابعت "كنت عايزة انزل مصر بأي شكل، كان المفروض يقعد شهر قعد 6 أشهر، مشفتش ضرب كده صعقت، مكنش ينزلني اروح أي عزومة بسبب أثر الضرب، ونزلنا من لندن لأمريكا عشان يحيي فرح مع صباح وعمر خورشيد وأحمد عدوية في فلوريدا، وطلب مني مروحش معاهم وقالي لو حد كلمك قولي إنك حامل".

عايدة رياض فنانة استعراضية شاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات والمسرحيات والأفلام، وكان أخر أعمالها في رمضان 2021 مسلسل "اللي مالوش كبير" في دور والدة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

محرم فؤاد نجم غنائي كبير من زمن الفن الجميل، تعاون مع كبار صنّاع الأغنية من شعراء وملحنين، كما شارك ببطولة عدة أفلام سينمائية أمام نجمات السينما في عصرها الذهبي، بينهم: نادية لطفي، إيمان، سعاد حسني، مريم فخر الدين.