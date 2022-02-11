فن ومشاهير

ضرب وعقوبات جسدية… السجن 30 عاما لوالدين جوعا ابنتهما حتى الموت

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

كوريا الجنوبية

حكمت محكمة كورية الجنوبية، بالسجن لمدة 30 عاما على زوجين في العشرينات من العمر، أدينا بإساءة معاملة ابنتهما البالغة من العمر 8 سنوات وتجويعها حتى الموت.

وأيدت المحكمة العليا، أمر محكمة أدنى، بأن يخضع الزوجان لـ 200 ساعة من برنامج علاج إساءة معاملة الأطفال ويمنعان من العمل في المرافق المتعلقة بالأطفال لمدة 10 سنوات.

يذكر أن طفلة الصف الثالث الابتدائي، ماتت في منزلها في إنتشون، 40 كيلومترا غرب سيئول، في مارس من العام الماضي بعد معاناة ما يقرب من ثلاث سنوات من سوء المعاملة والعنف من قبل والدتها البيولوجية وزوجها، 29 و 28 عاما، على التوالي.

واشتهرت الحادثة بعد أن طلب الزوجان مساعدة الطوارئ، قائلين إن الطفلة لا تتنفس. بيد أن رجال الإنقاذ وجدوا الطفلة ميتة وعلى جسدها العديد من الكدمات، وكان وزنها 13 كيلوغراما وحسب أي أقل بنحو 10 كيلوغرامات من وزن أقرانها.

وكشفت التحقيقات أن الزوجين اعتديا عليها بالضرب وبعقوبات جسدية أخرى 35 مرة، منذ مطلع 2018 لأسباب مثل الكذب وتناول الطعام في الخفاء.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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